Посол РФ в США назвал встречу Путина и Трампа главным событием политического сезона

Москва, 18 июля. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал прошедшую в Хельсинки встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа главным событием политического сезона.

«Российско-американский саммит — это знаковое событие, это главное событие нынешнего политического сезона», — сказал он.

Антонов пояснил, что встреча лидеров была очень содержательной, а главы государств говорили открыто и откровенно и пытались найти точки соприкосновения.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Общение глав государств длилось более двух часов. На переговорах были затронуты вопросы ситуации в Сирии и на Украине, а также обсуждались двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

По итогам встречи президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и США находятся на правильном пути с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии и шире.