Польские власти передали Киеву экс-главного бухгалтера «Укрспирта»

Варшава, 18 июля. Польские власти передали Киеву бывшего главного бухгалтера предприятия «Укрспирт» Сергея Безродного. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, генеральная прокуратура Польши удовлетворила прошение украинского ведомства о выдаче экс-главного бухгалтера государственного предприятия «Укрспирт» Сергея Безродного на Украину для привлечения к уголовной ответственности.

По имеющимся данным, было установлено, что Безродный растратил денежные средства предприятия (260,8 млн гривен — Прим.ред.) и уклонился от уплаты налогов, что привело к отсутствию поступлений в бюджет средств в размере 49,8 млн гривен.

Де-факто передача Безродного украинской стороне прошла в минувший понедельник, ​​16 июля, в контрольно-пропускном пункте «Дорогуськ-Ягодин», добавила пресс-секретарь.

В настоящее время Шевченковский районный суд украинской столицы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в сумме свыше миллиона долларов.