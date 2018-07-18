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Украина
Польские власти передали Киеву экс-главного бухгалтера «Укрспирта»
Общество
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    Польские власти передали Киеву экс-главного бухгалтера «Укрспирта»

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    Польские власти передали Киеву экс-главного бухгалтера «Укрспирта»

    Варшава, 18 июля. Польские власти передали Киеву бывшего главного бухгалтера предприятия «Укрспирт» Сергея Безродного. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    По ее словам, генеральная прокуратура Польши удовлетворила прошение украинского ведомства о выдаче экс-главного бухгалтера государственного предприятия «Укрспирт» Сергея Безродного на Украину для привлечения к уголовной ответственности.

    По имеющимся данным, было установлено, что Безродный растратил денежные средства предприятия (260,8 млн гривен — Прим.ред.) и уклонился от уплаты налогов, что привело к отсутствию поступлений в бюджет средств в размере 49,8 млн гривен.

    Де-факто передача Безродного украинской стороне прошла в минувший понедельник, ​​16 июля, в контрольно-пропускном пункте «Дорогуськ-Ягодин», добавила пресс-секретарь.

    В настоящее время Шевченковский районный суд украинской столицы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в сумме свыше миллиона долларов.

    Автор: Дана Балан
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