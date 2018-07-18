Эксперты рассказали, поможет ли Турция Украине усилить армию

Москва, 18 июля. Украина и Турция наметили планы по сотрудничеству в военно-промышленной сфере. На прошедшем в Анкаре заседании совместной украинско-турецкой комиссии стороны договорились о создании совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронетехники, а также о двусторонних закупках.

Предполагается, что конструкторское бюро будет расположено на территории Украины. Также Киев согласился закупить у Анкары беспилотники, а Анкара в свою очередь заинтересовалась новым украинским самолетом Ан-178. Кроме того, турецкая сторона обещала поставить Минобороны Украины средства связи компании «Аселсан».

Эксперты такие планы оценили скептически. Как передает Infox.ru, больших перспектив в военно-промышленном сотрудничестве Киева и Москвы они не видят. Покупка Украиной турецких беспилотников, по мнению специалистов, может вылиться в пустую трату денег: дроны едва ли усилят украинскую армию.

При этом Турция может получить некоторую выгоду от сотрудничества с Украиной. В частности, проблемой для турецких специалистов является двигателестроение, с которым им могут помочь украинские коллеги, считают эксперты.

Они также объяснили, что на украинский Ан-178 Анкара обратила внимание после конфликта с Вашингтоном из-за закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Американская сторона таким сотрудничеством недовольна и вынуждает Анкару искать замену истребителям F-35.

Напомним, украинский самолет Ан-178 был представлен на британском авиасалоне «Фарнборо-2018» как новинка. Однако разработка, как отметили ранее россияне, вызывает много вопросов. Так, при создании самолета конструкторы допустили ошибку, что привело к неправильной центровке. В результате для баланса на время полета приходится ставить металлическую плиту в несколько тонн.