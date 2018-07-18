Американцы учли предложения РФ по южной зоне деэскалации в Сирии

Москва, 18 июля. Представители делегации США на саммите в Хельсинки с интересом выслушали предложения российской стороны, касающиеся южной зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«В Хельсинки с нашей стороны были сделаны интересные предложения. Как мне показалось, американская сторона их с интересом выслушала», — рассказал Антонов.

Он отметил, что на тему южной зоны деэскалации Москва контактирует как с Вашингтоном, так и с Тель-Авивом. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время сирийские правительственные войска завершают зачистку региона от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1.

Напомним, год назад Россия, США и Иордания согласовали создание зоны деэскалации в провинциях на юго-западе Сирии.

В провинции Даръа в настоящее время продолжается освобождение населенных пунктов от боевиков. САА пои поддержке ВКС РФ ранее установила контроль над несколькими поселениями в районе города Аль-Харра.

1 Организация запрещена на территории РФ.