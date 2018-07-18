Путин обсудит с российскими дипломатами внешнюю политику РФ

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин в среду на совещании послов и постпредов РФ обозначит задачи в сфере внешнеполитической деятельности государства.

Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, глава государства обсудит практические вопросы работы дипломатов.

Ушаков уточнил, что запланировано традиционное выступление Путина на совещании послов министерства иностранных дел и постоянных представителей. По словам помощника президента, Путин даст общую оценку внешней политики России и поставит задачу перед дипломатами.

Позже Путин отдельно обсудит с ними практические вопросы дипломатической деятельности.