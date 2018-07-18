Посол РФ заявил, что Трампу «будет очень сложно» выполнить заключенные в Хельсинки договоренности
Москва, 18 июля. Президенту США Дональду Трампу будет сложно выполнить договоренности, которые были заключены в Хельсинки на встрече с главой России Владимиром Путиным, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По мнению Антонова, ряд американских политиков и журналистов проигнорировал заявления Трампа в Хельсинки, в которых он отстаивал интересы США. Посол убежден, что Трамп может столкнуться с жестким сопротивлением политического истеблишмента и СМИ при выполнении заключенных договоренностей. Президенту США «будет очень сложно, по крайней мере, мы постараемся помочь, насколько мы можем, американским коллегам», подчеркнул представитель России.
«Мне кажется, при оценках перспектив мы должны быть предельно, повторю слово, предельно осторожны и аккуратны», — констатировал он.
«Я даже сейчас, говоря с вами, боюсь говорить что-либо позитивное в отношении американского президента, потому что когда прочитают американские журналисты или политики мое интервью, скажут, что Россия опять вмешивается во внутренние дела и оказывает помощь Дональду Трампу, вот все подтвердилось, — пояснил российский дипломат. — Видите, что происходит?»