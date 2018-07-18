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Украина
«Боевое копирование»: на Украине придумали новый способ противостояния киберугрозам
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    «Боевое копирование»: на Украине придумали новый способ противостояния киберугрозам

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    «Боевое копирование»: на Украине придумали новый способ противостояния киберугрозам

    Киев, 18 июля. Украинские власти на волне опасений гибридных войн, кибератак и технологического терроризма решили обязать чиновников и военных делать резервные копирование информации и передать файлы на хранение Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

    Законопроект о «боевом копировании» с подписью премьера страны Владимира Гройсмана внесли на рассмотрение в парламент. Регламентировать передачу, хранение и доступ к копиям будет кабмин.

    Авторы документа полагают, что с помощью резервного копирования можно будет «оперативно и эффективно ликвидировать последствия возможных кибератак и восстанавливать устойчивое функционирование информационно-телекоммуникационных систем», пишет РИА Новости.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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