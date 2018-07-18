Антонов заявил о проблемах в восполнении дипперсонала РФ в США из-за «дела Скрипалей»

Москва, 18 июля. Российская сторона до этого дня испытывает проблемы в вопросе замены дипломатов, высланных из Соединенных Штатов в связи с так называемым «делом Скрипалей». Об этом сообщил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы до сих пор испытываем большие проблемы в восполнении дипломатических рядов нашего посольства, генерального консульства и постоянного представительства в Нью-Йорке», — подчеркнул дипломат.

Напомним, 4 марта этого года в британском Солсбери экс-офицер Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии. По данным британской полиции, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Британские власти обвинили РФ в причастности к инциденту, но так и не предоставили ни единого доказательства на этот счет. Москва категорически отрицает все обвинения и называет заявления Лондона бездоказательными и голословными.