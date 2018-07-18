Лаврентьев в Тегеране обсудит сирийский вопрос с официальными лицами Ирана

Москва, 18 июля. В четверг, 19 июля, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев посетит Тегеран, где с официальными лицами Ирана обсудит сирийский вопрос.

Об этом в среду сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

«Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев прибудет в Тегеран завтра, в четверг», — приводит его слова РИА Новости.

Иран вместе с Турцией и Россией является одной из стран-гарантов урегулирования конфликта в Сирии. Ранее иранский МИД, комментируя итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, заявил, что США не способны помочь в установлении мира в САР и могут исключительно оказывать поддержку террористам в Сирии.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в столице Финляндии 16 июля. На ней среди прочего был затронут сирийский вопрос. На итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию в САР сближаются. Лаврентьев принимал участие в российско-американском саммите в составе делегации РФ.