Путин и Трамп обсуждали иранскую сделку в Хельсинки — посол РФ в США

Москва, 18 июля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали иранскую проблему во время встречи в Хельсинки. Речь шла о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что у Москвы и Вашингтона разные взгляды на эту проблему.

«Здесь мы с американскими коллегами расходимся. Мы четко выступаем за то, чтобы сохранить эту программу. Наша логика достаточно проста: есть механизм, который показал свою жизнеспособность», — отметил Антонов.

Напомним, соглашение по урегулированию проблемы иранского атома было заключено в 2015 году. В мае текущего года президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе, возвращаясь к политике санкций.

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 16 июля. Главы государств обсудили широкий круг вопрос, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. В МИД Ирана после завершения саммита опровергли информацию о том, что Тегеран передал послание Трампу через президента Путина.