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Посол РФ в США предупредил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру
Общество
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    Посол РФ в США предупредил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру

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    Посол РФ в США предупредил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру

    Москва, 18 июля. Американские спецслужбы охотятся за россиянами не только на территории США, но и в других странах мира, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов прокомментировал задержание в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в якобы шпионаже в пользу России. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

    «В принципе, ничего нового в этом случае нет​​​, — констатировал российский посол. — К сожалению, американские спецслужбы охотятся за нашими гражданами не только в Соединенных Штатах Америки, но и за рубежом».

    Посол РФ в США предупредил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру

    Ранее греческий суд постановил экстрадировать задержанного по запросу США россиянина Александра Винника во Францию.

    Автор: Катерина Иванова
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