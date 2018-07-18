Посол РФ в США предупредил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру

Москва, 18 июля. Американские спецслужбы охотятся за россиянами не только на территории США, но и в других странах мира, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов прокомментировал задержание в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в якобы шпионаже в пользу России. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

«В принципе, ничего нового в этом случае нет​​​, — констатировал российский посол. — К сожалению, американские спецслужбы охотятся за нашими гражданами не только в Соединенных Штатах Америки, но и за рубежом».

Ранее греческий суд постановил экстрадировать задержанного по запросу США россиянина Александра Винника во Францию.