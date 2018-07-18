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«Звучит неплохо»: Лексус и Вован под видом Пашиняна пригласили Юнкера на шашлык в Ереване
Украина
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    «Звучит неплохо»: Лексус и Вован под видом Пашиняна пригласили Юнкера на шашлык в Ереване

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    «Звучит неплохо»: Лексус и Вован под видом Пашиняна пригласили Юнкера на шашлык в Ереване

    Москва, 18 июля. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, позвонив ему под видом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пригласив на шашлыки в Ереване. Юнкеру идея понравилась.

    По словам пранкеров, в ходе беседы с главой ЕК они пожаловались на давление со стороны США. Юнкер в ответ посетовал, что Трамп «не понимает, что происходит и ему «вновь и вновь приходится объяснять, как устроен мир».

    При этом чиновник не исключил, что Трамп "начнет лучше осознавать происходящее в Армении"

    «Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!» — добавил Юнкер.

    Кроме того, Лексус и Вован пригласили Юнкера в Ереван, где «готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют «шашлык». В столице Армении, по их словам, Юнкеру можно не только приготовить шашлык, но и провести «своего рода митинг».

    «Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этому году это больше не представляется возможным, а в следующем году мы найдем подходящие даты и возможность», — заявил в ответ глава Еврокомиссии.

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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