«Звучит неплохо»: Лексус и Вован под видом Пашиняна пригласили Юнкера на шашлык в Ереване

Москва, 18 июля. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, позвонив ему под видом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пригласив на шашлыки в Ереване. Юнкеру идея понравилась.

По словам пранкеров, в ходе беседы с главой ЕК они пожаловались на давление со стороны США. Юнкер в ответ посетовал, что Трамп «не понимает, что происходит и ему «вновь и вновь приходится объяснять, как устроен мир».

При этом чиновник не исключил, что Трамп "начнет лучше осознавать происходящее в Армении"

«Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!» — добавил Юнкер.

Кроме того, Лексус и Вован пригласили Юнкера в Ереван, где «готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют «шашлык». В столице Армении, по их словам, Юнкеру можно не только приготовить шашлык, но и провести «своего рода митинг».