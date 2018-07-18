«Пусть за Петлюру платит Гройсман!»: украинцы возмущены очередной фазой декоммунизации

Правительство Украины объявило о «завершающем этапе» так называемой декоммунизации и дерусификации территории «от Ужгорода до Мариуполя». В течение ближайших полутора месяцев с украинских улиц должны окончательно исчезнуть мемориальные доски и таблички, установленные в честь таких исторических личностей, как писатель Дмитрий Фурманов, легендарный комдив Василий Чапаев, и даже прославленная летчица Валентина Гризодубова и маршал Победы Георгий Жуков. На месте уничтоженных памятных комплексов появятся напоминания о жизни и деятельности атамана Симона Петлюры, «икон» националистов Степана Бандеры, Евгения Коновальца, супругов Ярослава и Славы Стецько и прочих «героев» официального Киева.

При этом в абсолютном большинстве случаев оформление новых названий улиц и площадей будет осуществляться либо за счет региональных бюджетов, либо на деньги из карманов самих местных жителей. Это уже вызвало волну протестов практически по всей стране. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

С подачи украинского премьера Владимира Гройсмана руководитель Института национальной памяти Украины (ИНП) Владимир Вятрович отрапортовал об «успехах», которых добился Киев в борьбе против «влияния коммунистической и московской идеологии» за последнее время. По данным главы ИНП, с 2015 года (с момента вступления в силу соответствующего постановления. — Прим. ФАН) на Украине были переименованы более 50 тысяч улиц и площадей, а также тысячи населенных пунктов, названных в честь российских полководцев и деятелей советской эпохи.

Как отметил Вятрович сотоварищи, пришло время закрепить такой «успех». Согласно правительственному распоряжению, во всех воинских частях, вузах, а также в военных городках и исторических центрах будет проведена окончательная «инвентаризация памятников и памятных знаков, содержащих данные о врагах национально-освободительного движения Украины».

На днях такая «инвентаризация» привела к столкновениям в Сумской области. Десятки активистов отстояли памятник одному из лидеров партизанского движения на Украине Сидору Ковпаку. Группа националистов из «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), слишком буквально воспринявшая призыв действующей власти, попыталась демонтировать бюст Ковпаку, а также знак в честь легендарного командира в районе Путивля.

«Нам было заявлено, что на его месте будет установлен «крест казацкой славы» и памятный знак какому-то соратнику Симона Петлюры, — рассказал Федеральному агентству новостей один из защитников советского монумента Алексей Всеволодович. — При этом якобы каждый житель нашего села должен «внести посильную лепту» в такое мероприятие. Это номер у националистов и властей не прошел».

И впрямь не прошел. Под скандирование «Пусть за Петлюру платит Гройсман!» радикалы из «Правого сектора» были изгнаны с места намеченного мероприятия.

А в соседней Черниговской области местные жители блокировали здание районной администрации, которая повысила плату за проезд в общественном транспорте из-за «необходимости сбора дополнительных средств» на переименование улиц, носящих названия в честь основателя советских Военно-воздушных сил Василия Маргелова и писателя Максима Горького. Участники акции обвинили украинских чиновников в частности и правительство Украины в нецелевом использовании бюджетных средств. Под давлением возмущенных активистов, заявивших, что они «не станут платить за декоммунизацию» и что «власть имущие должны платить за таблички из собственных карманов», администрация временно отказалась от своих планов.

«Все дело в том, что во многих украинских районах, включая ту же Сумскую и Черниговскую области, власть сосредоточена в руках представителей крайне правых националистических организаций и группировок», — заявил в комментарии корреспонденту ФАН киевский юрист Андрей Евдокименко. «Именно такие руководители не только выделяют из государственных активов астрономические суммы на «памятники новой эпохи», но и заставляют рядовых граждан самостоятельно менять таблички на домах и переоформлять прописку, указывая в графе «место проживания» имена чуждых им «героев». «Поверьте, сотням тысяч украинцев надоело подобное издевательство как над собой, так и над историей своей страны. Нет никаких сомнений, что защищать свои населенные пункты, а в особенности военные городки, от распространения влияния националистических идей люди будут в массовом порядке и в дальнейшем».

О том, что «завершающая фаза декоммунизации» чревата для действующей украинской власти серьезным общественным резонансом, говорят и независимые эксперты.

«Украина погрязла в катастрофических для себя проблемах, включая отток населения, нищету, безработицу и экономический кризис», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей представитель европейской правозащитной организации HRA Къяртан Селнес. «Официальному Киеву стоит отдавать себе отчет, что усиливая на подобном фоне «войну» с советским или российским прошлым власть настраивает своих же соотечественников против нынешней идеологии. Говорить о какой-либо моральной победе президента и правительства Украины в преддверии выборов в этой стране не приходится».

Тем временем на целом ряде форумов в украинском сегменте Всемирной паутины уже звучат призывы «не допустить нового шабаша Института национальной памяти и нацистов». Для националистов это должно стать предостережением.

1 Организация запрещена на территории РФ.