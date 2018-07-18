Меню
Украина
Более 100 населенных пунктов переименованы в Донецкой области Украины в рамках декоммунизации
Общество
Ежегодное число заражений ВИЧ в Восточной Европе выросло в два раза
Следующая новость
Загрузка...

    Более 100 населенных пунктов переименованы в Донецкой области Украины в рамках декоммунизации

    410

    Более 100 населенных пунктов переименованы в Донецкой области Украины в рамках декоммунизации

    Киев, 18 июля. Более 100 населенных пунктов и почти три тысячи улиц переименованы в Донецкой области Украины в рамках декоммунизации с 2015 года.

    Об этом рассказали в пресс-службе Украинского института национальной памяти в Facebook. Отмечается, что деятельность ведется с апреля 2015 года. За это время были переименованы 109 населенных пунктов, а также 2950 улиц и других объектов топонимики.

    Кроме этого, демонтированы 75 памятников и памятных знаков. По данным учреждения, мероприятия прошли согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов На Украине.

    Напомним, этот закон действует на территории Украины с мая 2015 года.

    Более 100 населенных пунктов переименованы в Донецкой области Украины в рамках декоммунизации

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.