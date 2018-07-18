Более 100 населенных пунктов переименованы в Донецкой области Украины в рамках декоммунизации

Киев, 18 июля. Более 100 населенных пунктов и почти три тысячи улиц переименованы в Донецкой области Украины в рамках декоммунизации с 2015 года.

Об этом рассказали в пресс-службе Украинского института национальной памяти в Facebook. Отмечается, что деятельность ведется с апреля 2015 года. За это время были переименованы 109 населенных пунктов, а также 2950 улиц и других объектов топонимики.

Кроме этого, демонтированы 75 памятников и памятных знаков. По данным учреждения, мероприятия прошли согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов На Украине.

Напомним, этот закон действует на территории Украины с мая 2015 года.