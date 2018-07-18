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Общество
Голикова рассказала, сколько денег выделят на поддержку нацпроекта «Образование»
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    Голикова рассказала, сколько денег выделят на поддержку нацпроекта «Образование»

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    Голикова рассказала, сколько денег выделят на поддержку нацпроекта «Образование»

    Москва, 18 июля. Около 674 миллиардов рублей будет направлено на национальный проект «Образование» в течение шести лет. Средства поступят из федерального бюджета, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Это достаточно большая сумма, она будет закреплена за каждой из тех задач, которые отмечены в указе президента [Владимира Путина]», — заявила Голикова на заседании президиума Совета ректоров.

    По ее словам, все образовательные программы, которые были запущены в минувшем году, получат продолжение, став частью приоритетного национального проекта.

    Напомним, в мае российский лидер Владимир Путин поручил кабмину в течение шести лет вывести РФ в десятку ведущих стран мира по качеству образования.

    Автор: Федор Веснин
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