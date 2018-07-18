Минобороны России досрочно получило первый в этом году полк С-400 «Триумф»

Москва, 18 июля. Отечественный концерн ВКО «Алмаз-Антей» раньше срока передал министерству обороны Российской Федерации первый в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Отмечается, что первый в нынешнем году полковой комплект С-400 «Триумф» был передан военному ведомству РФ досрочно.

В пресс-службе уточнили, что техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением настоящих воздушных целей. Все тестовые испытания прошли удачно, следует из сообщения.

Торжественная церемония состоялась на территории военного полигона «Капустин Яр», расположенного в Астраханской области, передает РИА Новости.

Напомним, система С-400 «Триумф» необходима для высокоэффективной защиты от ударов с неба.