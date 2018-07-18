Сирия новости 18 июля 12.30: в Алеппо ликвидировано два террориста «Ан-Нусры», автобусы для эвакуации мирных жителей прибыли в Аль-Фуа и Кефраю

Сирия, 18 июля. В Алеппо ликвидировано два радикала «Тахрир аш-Шам», автобусы для эвакуации мирных жителей прибыли в Аль-Фуа и Кефраю, ВКС РФ наносят удары по позициям террористов в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям террористов в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ атакуют радикалов в Даръа, обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двух боевиков в Алеппо, противостоит САА в Хаме.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в южном пригороде сирийской столицы обнаружен кустарный цех боевиков по производству взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что на территории провинции Дамаск активно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. По сведениям источников ФАН, дороги Восточной Гуты отремонтированы на 65-70 процентов. Местный источник пишет в Twitter (@ TheSyrianTweet), что в столице Сирии открылся новый торговый центр.

Провинция Алеппо

Недалеко от города Ибин Самъан на западе провинции Алеппо неизвестные боевики ликвидировали двух членов радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now).

Недалеко от Манбиджа прогремело два взрыва, передает Twitter-канал (@ ahmadalissa). Подробностей не сообщается.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям деревни Аль-Маали, пишет источник в своем микроблоге в Twitter (@ RealNewsAleppo).

Провинция Даръа

ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по позициям радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 и подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в западной части провинции Даръа, передает информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now). Twitter-канал (@okpazobany) пишет, что авиация союзников атакует места скопления террористов в окрестностях населенных пунктов Тасиль, Телль Аштара и Нава.

Ранее сообщалось, что под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться в регионе и взяла под свой контроль поселения Аль-Маль и Акраба.

Провинция Идлиб

Недалеко от командного пункта «Тахрир аш-Шам» в городе Ад-Дана взорвался заминированный автомобиль, передает местный источник в своем микроблоге в Facebook (@dimashq.now). В результате инцидента погибло и пострадало несколько человек.

Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@AlkhaleejOnline), что в Аль-Фуа и Кефраю прибыло 60 автобусов для эвакуации мирных жителей и бойцов проправительственных сил. Напомним, ранее командование армии САР заключило соглашение с радикальными исламистами «Ан-Нусры», в соответствии с которым боевики не могут препятствовать эвакуации населения этих городов.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и террористами «Тахрир аш-Шам». Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в районе Хасраи. Кроме того артиллерия войск Башара Асада наносит удары по укрепрайонам радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Ранее сообщалось, что джихадисты открыли огонь по городу Мхарде. Мирные жители поселения не пострадали, однако были зафиксированы разрушения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)