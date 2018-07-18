Около тысячи юнармейцев собрались Подмосковье для участия в финале игры «Победа» 

Москва, 18 июля. Около тысячи юнармейцев приехало в Подмосковье со всех уголков России, чтобы принять участие в финале всероссийской военно-патриотической игры «Победа», сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Финал игры «Победа» будет проходить в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Для участников была подготовлена интересная культурно-образовательная программа.

«На площадке парка «Патриот» собралась почти одна тысяча молодых людей, представляющих все уголки нашей родины», — заметил Панков и объявил финал военно-патриотической игры открытым.

Организаторы пожелали юнармейцам проявить в «Победе» свой характер, свою волю, а также закалить себя. Участникам предстоит попробовать свои силы в испытаниях на выносливость и скорость, проявить навыки в строевой подготовке, поведении в экстремальных условиях, а также продемонстрировать знания в оказании первой помощи.

Напомним, финал «Победы» пройдет с 18 по 21 июля.