Погром на Лысой горе: суд в Киеве отпустил обвиняемого в разгоне цыганского табора под домашний арест

В Голосеевском районном суде Киева прошли слушания по делу о нападении членов украинской радикальной националистической организации C14 на цыганский табор в апреле 2018 года. Тогда группа националистов напала на табор, в котором были в основном женщины и дети, и заставила ромов бросить свои вещи и бежать, после чего сожгла поселение. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в суде и узнал, что говорят об этом случае сами националисты.

Нападение на табор на Лысой горе произошло в ночь с 20 на 21 апреля. Националисты из C14 даже не пытались скрывать своих лиц и значков с названием организации, фотографируясь на фоне пылающих палаток ромов. Украинская Нацполиция долго не могла найти ни одного подозреваемого — а между тем националисты, также не скрываясь, осуществили еще несколько погромов. В итоге подозрение было предъявлено координатору C14 Сергею Мазуру, у него дома в Борисполе был произведен обыск. Обвинения ему были предъявлены по статье за «хулиганство», что, конечно, не соответствует масштабам происшествия. По ходу расследования дела были допрошены пятеро ромов, которые без сомнения указали на националистов как на виновников погрома.

Перед зданием Голосеевского районного суда оказалось очень много народа — поддержать своих идейных единомышленников явились многочисленные сторонники C14, а также «Национальных дружин» — в основном более-менее крепкие молодые люди, а также густо накрашенные и увешанные бижутерией девушки.

Как выяснил корреспондент ФАН, члены C14 начисто отрицают предъявленные им обвинения и утверждают, что их «подставили». В то время, когда произошел погром на Лысой горе, они там же «убирали мусор и выполняли работу коммунальных служб, потому что их об этом попросила администрация Киева и «Киевблагоустройство». По словам самого Мазура, раньше у ромов «не было к ним претензий» — а сейчас, мол, они «пытаются давить» на группировку националистов. Члены C14 потребовали, чтобы цыгане прошли тестирование на полиграфе для подтверждения их показаний.

Сам Мазур, по словам его адвоката, непричастен к погрому «потому что живет в Борисполе», до места погромов ехать ему полтора часа и «он бы туда не успел».

На судью Наталью Чередниченко заявления координатора C14 особого впечатления не произвели — однако она ограничилась назначением Мазуру домашнего круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

После того как суд вынес решение, Мазур дал краткое интервью киевским телеканалам перед зданием суда, в очередной раз заявив о своей полной невиновности и раскритиковав правительство Украины. По словам координатора C14, «Европа бы не оценила такого движения суда по отношению к C14» — их, мол, пытаются выставить националистами, «потому что они политически и граждански активная организация», а киевские власти их «предали».

Члены C14 сразу после суда отправились на новую акцию, на которой они намерены сделать «подарок для правительства» Украины.

Напомним, акции националистов против незаконных цыганских поселений в последние месяцы участились по всей Украине. В конце июня одно из таких нападений закончилось трагически — один человек был убит, а 10-летний ребенок получил ножевое ранение. Позже в Закарпатской области была убита 30-летняя женщина из ромов. При этом глава МВД Украины Арсен Аваков умудрился возложить ответственность за нападения украинских националистов на Россию — мол, эти нападения инспирировались именно из РФ.

Между тем, «таланты» боевиков «Группировки C14» признали даже за океаном — организация была включена в список террористических американским «Консорциумом анализа террористических исследований» (TRAC), умудрившись при этом получить грант от правительства Украины.