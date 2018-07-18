Россия и США могли бы найти больше возможностей для взаимодействия по Сирии — Антонов

Москва, 18 июля. Российская Федерация и Соединенные Штаты могли бы найти больше возможностей для взаимодействия по Сирии. Об этом в среду заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон могли бы найти больше возможностей для сотрудничества по урегулированию в САР.

По словам Антонова, американская сторона с интересом выслушала на встрече в Финляндии идеи России по южной зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

«Мы пытаемся найти правильные решения и выход из этой ситуации. В частности, в Хельсинки с нашей стороны были сделаны интересные предложения. Как мне показалось, американская сторона их с интересом выслушала», — подчеркнул Антонов.

Ранее российский дипломат заявил, что Москва и Вашингтон обязаны сотрудничать для укрепления мира.

Напомним, в прошедший понедельник в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры двух государств обсуждали в том числе Сирию и ситуацию на Ближнем Востоке.