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Россия и США могли бы найти больше возможностей для взаимодействия по Сирии — Антонов
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    Россия и США могли бы найти больше возможностей для взаимодействия по Сирии — Антонов

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    Россия и США могли бы найти больше возможностей для взаимодействия по Сирии — Антонов

    Москва, 18 июля. Российская Федерация и Соединенные Штаты могли бы найти больше возможностей для взаимодействия по Сирии. Об этом в среду заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Он выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон могли бы найти больше возможностей для сотрудничества по урегулированию в САР.

    По словам Антонова, американская сторона с интересом выслушала на встрече в Финляндии идеи России по южной зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

    «Мы пытаемся найти правильные решения и выход из этой ситуации. В частности, в Хельсинки с нашей стороны были сделаны интересные предложения. Как мне показалось, американская сторона их с интересом выслушала», — подчеркнул Антонов.

    Ранее российский дипломат заявил, что Москва и Вашингтон обязаны сотрудничать для укрепления мира.

    Напомним, в прошедший понедельник в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры двух государств обсуждали в том числе Сирию и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Автор: Дана Балан
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