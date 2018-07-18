«Пересчитали боеголовки»: Госдеп заявил о сокращении ядерных арсеналов РФ и США

Вашингтон, 18 июля. Госдепартамент США после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа отчитался о выполнении странами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В ведомстве подчеркивают, что РФ и США выполняют свои обязательства по этому документу. Так, согласно данным Госдепа, Россия обладает 527 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений. Среди них: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики (ТБ), баллистические ракеты на подлодках (БРПЛ) с 1 тыс. 444 боезарядов на них. У Штатов насчитали 652 носителя и 1 тыс. 350 боеголовок, передает ТАСС.

Вместе с неразвернутыми пусковыми установками МБР и БРПЛ, а также ТБ у российской стороны 779, у США — 800, уточнили в Госдепе.

Напомним, историческая встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Беседе тет-а-тет длилась два часа десять минут. В частности, лидеры государств договорились поддерживать военные контакты по линии Генштабов и других каналов связей в сфере обеспечения международной безопасности.