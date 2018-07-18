Дамаск, 18 июля. Представители древнейших арабских племен провели митинг в сирийской провинции Хасака в поддержку правительственной армии Дамаска, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Мероприятие прошло в населенном пункте Камышлы.

В ходе переговоров все участники подчеркнули свою приверженность суверенитету и единству Сирии. Главной задачей на сегодняшний день является борьбе с незаконными террористическими группировками, которые продолжают удерживать ряд регионов республики, считают собравшиеся. Кроме того, стороны отметили необходимость противостояния оккупации в любых ее формах. Они также подтвердили свою лояльность родину и лидеру Сирийской Арабской Республики Башару Асаду.

Отметим, что собрания древних племен играют важную роль в сирийской провинции Хасака, часть которой находится под контролем так называемых «Демократических сил Сирии», поддерживаемых американскими военными. Представители племен серьезно настроены изгнать из Сирии американских и турецких оккупантов.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места проведения встречи:

«Доброе утро, моя родина. Ты — икона любви целой нации. Ты красива, ты напоминаешь орла в горах», — поприветствовал спикер всех собравшихся.

Отметим, что при поддержке международной коалиции во главе с США курдские войска, состоящие в «Демократических силах Сирии», оккупировали значительные территории провинций Алеппо, Ракка, Хасака, Дейр-эз-Зор.

Члены различных арабских кланов неоднократно высказывались о желании помочь правительственным войскам в изгнании американских и французских захватчиков. Они готовы изгнать иностранные войска, находящиеся на территории сирийской республики, любым способом.

В конце июня старейшины древнейших племен собрались в районе Абу-Духура, где заявили о своей поддержке Сирийской арабской армии (САА).