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Политика
Грибаускайте стремительно теряет поддержку граждан Литвы после публикации ее переписки
Политика
Грибаускайте стремительно теряет поддержку граждан Литвы после публикации ее переписки
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    Грибаускайте стремительно теряет поддержку граждан Литвы после публикации ее переписки

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    Грибаускайте стремительно теряет поддержку граждан Литвы после публикации ее переписки

    Вильнюс, 19 мая. Президент Литвы Даля Грибаускайте стремительно теряет поддержку граждан.Об этом свидетельствуют данные опроса центра изучения общественного мнения и рынка Vilmorus.

    Результаты исследования в субботу были опубликованы в издании Lietuvos rytas («Летувос ритас»). Согласно им, рейтинг президента Литвы понизился более чем на 10 процентных пунктов: положительным свое отношение к главе государства назвали 55,7% опрошенных литовцев, тогда как ранее такой ответ давали 66,5% граждан.

    При этом с 20,3% до 14,8% снизилось число литовцев, считающих, что именно Даля Грибаускайте и ее команда лучше всего представляют и защищают интересы граждан. Уровень доверия к президенту также сократился с 58,1% до 49%.

    По мнению директора Vilmorus Владаса Гайдиса, результаты опроса связаны с тем, что в СМИ была опубликована переписка Грибаускайте с обвиняемым в коррупции бывшим лидером партии «Союз либералов» Элигиюсом Масюлисом, в которой глава государства через Масюлиса пыталась оказать давление на СМИ.

    Так Грибаускайте хотела предотвратить критику в адрес предложенного ею кандидата на пост генерального прокурора. При этом ставший впоследствии премьер-министром Литвы Саулюс Сквернялис в письмах называется «опасным популистом».

    Автор: Василий Котов
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