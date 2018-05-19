Глава Севастополя и посол Сирии обсудили сотрудничество с провинцией Тартус

Севастополь, 19 мая. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников провел встречу с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом. Как стало известно, город-герой и сирийская провинция Тартус хотят подготовить договор о торгово-экономическом сотрудничестве регионов.

«Мы могли бы обсудить хорошие направления взаимодействия и с провинцией Тартус, и с Сирийской арабской республикой», — отметил Овсянников в ходе встречи с Хаддадом.

В свою очередь, сирийский посол поблагодарил за приглашение посетить город-герой, отметив схожесть городов Севастополь и Латакия. Он назвал «важным моментом» развитие двустороннего сотрудничества.

«Мы рады выполнить те предложения, которые исходят из Крыма, чтобы развивать наши торгово-экономические отношения», — заключил Хаддад.

Губернатор отметил, что в течение месяца после взаимных визитов делегаций двух стран будет подписано соглашение о сотрудничестве. Среди основных сфер — технологии строительства дорог, строительство и сельское хозяйство.