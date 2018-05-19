Принц Гарри получил титул герцога Сассекского в день своей свадьбы

Лондон, 19 мая. Британский принц Гарри в день своей свадьбы получил титул герцога Сассекского. Соответствующее решение было принято королевой Елизаветой II, говорится в сообщении Букингемского дворца.

«Королева сегодня с удовольствием предоставила титул герцога принцу Генри Уэльскому. Его титулами будет герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил», — отмечается в указе.

Уточняется, что после получения титула принц становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а его будущая жена американская актриса и фотомодель Меган Маркл — ее королевским высочеством герцогиней Сассекской. При этом принцессой Меган Маркл не стала: титул погибшей матери принца Гарри Дианы был неофициальным.

Напомним, в субботу в городе Виндзор состоится церемония бракосочетания британского принца Гарри и Меган Маркл. Основные торжества пройдут в загородной резиденции королевской семьи – Виндзорском замке.

Как сообщала «Газета.ру», к алтарю Меган Маркл поведет принц Уэльский Чарльз. Отец невесты британского принца не сможет присутствовать на свадьбе из-за операции на сердце.