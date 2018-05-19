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Прощание с погибшим командиром «Пятнашки» Мамиевым проходит в Донецке
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    Прощание с погибшим командиром «Пятнашки» Мамиевым проходит в Донецке

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    Прощание с погибшим командиром «Пятнашки» Мамиевым проходит в Донецке

    Донецк, 19 мая. В театре оперы и балета в центре Донецка проходит церемония прощания с командиром подразделения «Пятнашка» Олегом Мамиевым с позывным «Мамай», погибшим на передовой в Донбассе.

    Проститься с погибшим пришли глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, его друзья, боевые товарищи и жители ДНР.

    Все, кто знал комбата, называют его хорошим командиром и человеком. 

    «Это был человек, который действительно все делал для своих подчиненных, своих солдат, — вспоминает Олега Мамиева жительница ДНР Ирина. — Это большая потеря для полка».

    «Это один из защитников нашей республики, — поделилась дончанка Любовь. — Я не имела права не прийти и не отдать дань такому человеку, как он».

    После церемонии прощания начнется отпевание, далее тело комбата будет отправлено на его родину — в Северную Осетию, где состоятся похороны, передает РИА Новости.

    В минувший четверг Мамиев получил тяжелые ранения на передовой в районе города Авдеевка. Бойца экстренно госпитализировали, врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако ранения оказались смертельными.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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