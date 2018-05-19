Сирия: появилось видео уничтожения ИГ танками и ракетами САР в Южном Дамаске

Москва, 19 мая. Сирийская арабская армия продолжает уничтожать сохраняющих присутствие в Южном Дамаске боевиков террористической организации ИРГ (запрещена в РФ). Кадры операции были опубликованы в СМИ.

Как передает Al-Masdar News, в настоящее время САА развертывает тяжелую артиллерию, проводит ракетные и авиаудары по позициям террористов в районе. Операция предполагает особую городскую войну, поэтому сирийские военные применяют особого вида танки и установки разминирования УР-83П, чтобы поражать здания, которые ИГ1 используют в качестве баррикад.

Накануне установки УР-83П позволили САА продвинуться в районе Хаджар аль-Асвада и ликвидировать группу террористов.

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Ранее сообщалось, что сирийской армии удалось почти полностью окружить районы Южного Дамаска, где свое присутствие сохраняют боевики террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

Напомним, значительную помощь Сирии в борьбе с терроризмом с 2015 года оказывает Россия. В конце прошлого года сирийской армии при помощи российских войск удалось разбить основные силы ИГ на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.