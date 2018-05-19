Сирия может стать следующей: почему ИГ возобновило террористическую деятельность в Ираке

Только с 1 по 16 мая этого года из-за террористических актов и нападений боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке, по официальным данным, погибло не менее 57 мирных жителей и 78 силовиков. Еще 86 гражданских лиц и 98 сотрудников силовых структур были ранены.

По информации иракских властей, за этот же период было уничтожено 133 и задержано 173 участника террористических группировок, предотвращено 20 терактов и диверсий в общественных местах, госучреждениях и на объектах социально-экономической инфраструктуры, выявлено 43 склада и схрона с вооружением и боеприпасами.

Террористы своими действиями блокируют попытки властей восстановить порядок на территориях, ранее освобожденных от ИГИЛ. Так, в Мосуле 2 мая в районе железнодорожного вокзала на дистанционно управляемом фугасе подорвался полицейский броневик. Погибло два и было ранено три служащих МВД Ирака. 9 мая саперы успели обезвредить взрывные устройства, установленные на водонасосной станции.

12 мая, в день парламентских выборов, полиция ценой жизни семи своих сотрудников смогла предотвратить атаки смертников на три из шести действовавших в городской черте Мосула избирательных участков. И это несмотря на то, что в преддверии выборов только в Мосуле и близлежащих районах было задержано по подозрению в подготовке терактов более 40 человек.

Всего 12 мая в Ираке было зафиксировано 12 атак на избирательные участки и 37 покушений на жизнь либо похищений кандидатов в депутаты или членов избирательных комиссий. В ряде районов провинций Анбар, Дияла и Найнава, в городах Киркук, Рамади, а также в некоторых пригородах Багдада террористам удалось частично сорвать выборы. И это притом, что не менее двадцати террористических атак, в том числе с участием смертников, силовые структуры Ирака в этот день смогли предотвратить.

В значительной мере подобный разгул якобы уничтоженного американцами в Ираке терроризма объясняется бездействием сил так называемой «международной коалиции», возглавляемой США. На территории Ирака находятся тысячи военнослужащих из западных стран, в первую очередь из Соединенных Штатов. Но заняты они в основном охраной своих баз и нефтяных месторождений с трубопроводами. Авиация коалиции боевые действия ВС Ирака против игиловцев в настоящее время практически не поддерживает. К наземным операциям американский спецназ иракцы также стараются не привлекать после того, как в конце января этого года ССО США навели ударные вертолеты на автоколонну проправительственного ополчения в провинции Анбар, в результате чего погибли десятки людей.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин видит основную причину такого положения дел в том, что США уничтожили государственность Ирака, что привело к хаосу на территории страны. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН):

«Стремление различных политических сил в Ираке возглавить и обуздать ситуацию в стране, прежде всего, ради своих меркантильных интересов, только усугубляют хаос и разрозненность действий, в том числе, и против «Исламского государства». Американцы якобы взяли на себя ответственность, когда проводили свою военную операцию в Ираке, но теперь они самостоятельно сняли ее с себя. И тот незначительный контингент американских военнослужащих, который находится в Ираке, решает задачи исключительно в интересах США. А Соединенные Штаты Америки хотят теперь за счет баснословной прибыли от перекачки внутренних богатств Ирака получить компенсацию затрат на проведенную ими операцию по уничтожению этой страны как государства».

Как отметил собеседник ФАН, Соединенные Штаты Америки под руководством 45-го президента Америки Дональда Трампа работают на свои национальные интересы и не хотят вкладываться в транснациональные проекты, которые ранее были развернуты администрациями других президентов США:

«Вот и получается, что сейчас Соединенные Штаты, полностью разрушив Ирак как страну, прекратили оказывать помощь и бороться с боевиками «Исламского государства». Кроме этого, в Ираке снижается социально-экономическая ситуация по степени обеспеченности населения и государства, а это благодатная почва для «Исламского государства», которое мечтает о возрождении своего «псевдо-Халифата». Тем более, Мосул был столицей ИГ. Сейчас террористов в Ираке мало что сдерживает для того, чтобы возобновить свой расцвет территориально и в военно-политическом отношении».

По мнению эксперта, к этому привела вседозволенность США и их разнузданность во внешней политике: Они насаждали свои «американские ценности», которые привозили в бомболюках своих бомбардировщиков на территорию Ирака.

Учитывая, что курдские вооруженные формирования и силы коалиции США контролируют значительную часть сирийско-иракской границы, «Исламское государство» из Ирака может снова нахлынуть в соседнюю Сирию:

«В Заевфратье, в этой «тихой заводи», скопилось до трех тысяч боевиков, которых, откровенно говоря, патронируют Соединенные Штаты Америки. Американцы пытаются объяснить это некими юридическими проволочками, тем, что якобы не могут справиться с такой массой людей, тем, что их надо передавать в государства Европы, стран СНГ. Однако, скорее всего, это попытка создать некий кулак из незаконных вооруженных формирований для того, чтобы противостояния официальному Дамаску».

Собеседник ФАН не стал исключать, что США попробуют объединить боевиков на левом берегу Евфрата с террористическими отрядами на территории Ирака для того, чтобы создавать чужими руками баланс сил:

«А граница между Сирией и Ираком для ИГ — это всего лишь некая виртуальная демаркационная линия и не более того, которая, к великому сожалению, не является преградой для проникновения боевиков. Сирийские правительственные войска должны восстановить границу. Но для этого нужно будет решить много проблем, связанных с курдами и их стремлением к созданию собственного квазигосударства при активной поддержке Соединенных Штатов Америки».

1 Организация запрещена на территории РФ.