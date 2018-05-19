Будет экологическая катастрофа: жители ДНР рассказали об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Горловка (ДНР), 19 мая. Украинские военные обстреляли Калининский район Горловки в Донецкой народной республике, передает корреспондент Федерального агентства новостей. В последний раз снаряды падали здесь в начале 2015 года, когда шли активные боевые действия, потом стало тихо. Как стреляют ВСУ, люди слышали почти каждый день, но украинские снаряды уходили в сторону. Однако накануне жилые дома в районе шахты имени Калинина оказались под прицельным огнем.

Случайных попаданий нет – ВС Украины нанесли целенаправленный удар по жилым кварталам. При этом стремились не просто разрушить домостроения, но и убить людей – об этом свидетельствует тип снарядов, которые использовали ВСУ.

Снаряд 3Ш1 с готовым поражающим элементом. Внутри каждого такого снаряда – семь тысяч металлических «дротиков», которые разлетаются с начальной скоростью около 2 м/сек и убивают все живое на своем пути. Эти снаряды использовались для поражения массовых скоплений живой силы противника в Первую мировую войну. Сегодня этими снарядами Киев ударил по мирному населению Донбасса.

«Раньше такого не было, — говорит жительница Калининского района Горловки Эмма. – А как только было объявлено, что «АТО» закончилась, так сразу у нас и началось… И чаще стало слышно, и по нам теперь…».

Ее муж, Владимир Федорович, утвердительно кивает, добавляя, что пока у власти в Киеве находятся люди, устроившие и поддержавшие госпереворот на Украине, а затем и вовсе развязавшие войну, мира в Донбассе не будет.

«Порошенко (президент Украины - прим. ФАН) не хочет отдавать Донбасс, потому что это промышленный центр, вся индустрия здесь. А мы что? А мы расхлебываем то, что он начал», — отметил он.

Отработавший сорок три года на шахте пенсионер искренне сокрушается, как может быть так, что за те деньги, которые он заработал в качестве своей пенсии, сегодня ВСУ разрушают его дом.

«Как можно с мирными людьми воевать?» — недоумевает Владимир Федорович, показывая место, где накануне в результате обстрела получил ранения его сосед.

В том, что Украина ведет войну именно с мирными жителями, не сомневается сотрудник филиала государственного предприятия «Компания «Вода Донбасса» Сергей, который расположен в поселке Гольмовский неподалеку от Горловки. Вот уже две недели это место находится под прицельным огнем со стороны ВСУ. К счастью, киевские силовики так и не попали в здание, однако несколько раз сумели ударить рядом, в результате чего осколками посекло две стены, повыбивало окна и разрушило техническое помещение.

«Будет экологическая катастрофа, настоящая, — разводит руками Сергей, отвечая на вопрос о том, что случится, если ВСУ все же разрушат здание. – Если мы не будем работать, то будет настоящая экологическая катастрофа. Мы принимаем и перерабатываем сливы, даем очищенную воду. Сейчас лето, жара, соответственно – будет все сразу: болезни, инфекции…»

Тем не менее, несмотря на все сложности и постоянный риск для жизни, коммунальщики ДНР не бросают своей работы, понимая, что от них зависят судьбы тысяч других. В любое время суток, невзирая на обстановку, сотрудники «Гольмовских очистных сооружений» выполняют свои обязанности.

«Работаем: с перебежками, в обход, но все обслуживание происходит – и днем, и ночью», — рассказывает Сергей, отмечая, что уже около года сотрудникам не приходилось работать в таких условиях.

О том, что киевское командование намерено реализовать свои планы по наступлению на территорию ДНР, говорит тот факт, что обстановка накалилась по всей линии соприкосновения, даже там, где раньше было относительное затишье. Так, например, под мощнейшим огнем уже который день находится поселок шахты имени Гагарина. Накануне несколько домостроений получили там серьезные повреждения.

При этом, киевские силовики уже даже не скрывают своей агрессии. Если раньше они вели стрельбу преимущественно в ночное время суток, то теперь огонь открывается прямо средь бела дня. На часах – пять часов вечера, а в поселке шахты Гагарина уже слышна канонада, всюду падают мины крупных калибров. А под ними – жилые дома, придомовые участки.

Как и прежде, никакой вины ни солдаты ВСУ, ни их командиры за собой не видят и в упор не признают фактов обстрелов жилых районов. Ни позиций, ни военнослужащих ВС ДНР даже рядом нет, но интенсивность огня со стороны ВС Украины стоит такая, будто киевские силовики пытаются остановить целую армию. Армию из женщин, стариков и детей.