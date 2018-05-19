Донбасс: ВСУ нарушили перемирие в ДНР 24 раза за сутки

Донецк, 19 мая. За минувшие сутки украинские силовики нарушили перемирие в Донецкой народной республике 24 раза, сообщает в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 24 раза», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он уточнил, что всего ВСУ выпустили по территории республики порядка 130 мин и артснарядов. Также при обстреле ими использовались гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие. В основном огонь велся по горловскому направлению. Общее количество примененных боеприпасов составило 685 единиц.

В результате обстрела погибла одна мирная жительница Горловки. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинских силовиков в Донбассе погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, получивший ранения в голову, грудь и живот. Под тот же обстрел попала съемочная группа ВГТРК, был ранен звукооператор.