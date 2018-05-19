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Новости Сирии
Сирия: САА почти полностью окружила ИГ в южных окрестностях Дамаска
Новости Сирии
Сирия: САА почти полностью окружила ИГ в южных окрестностях Дамаска
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    Сирия: САА почти полностью окружила ИГ в южных окрестностях Дамаска

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    Сирия: САА почти полностью окружила ИГ в южных окрестностях Дамаска

    Москва, 19 мая. Сирийская арабская армия почти полностью окружила районы южного Дамаска, в которых сохраняют свое присутствие боевики террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ).

    Как сообщает Al-Masdar News, ожесточенные бои в целях вытеснения террористов продолжаются. При поддержке Национальных сил обороны и палестинских войск САА добилась новых успехов в Хаджар аль-Асваде, постепенно затягивая петлю вокруг боевиков.

    Существенное преимущество сирийская армия также достигла, захватив ряд строительных блоков к востоку от лагеря беженцев в Ярмуке. В Хаджар аль-Асваде САА удалось продвинуться до улицы Ароба и мечети Вассима.

    В результате до полного окружения террористов ИГ (запрещенная в РФ организация) сирийской армии остается продвинуться лишь на 100 метров. После этого боевикам придется либо сдаться, либо отступить.

    Напомним, в борьбе с терроризмом на территории САР с 2015 года активно помогает Сирии Россия. Благодаря совместным усилиям российских войск и сирийской армии в конце 2017 года основные силы ИГ на территории республики были разбиты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
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