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Boeing «Победы» с отказавшим двигателем приземлился во «Внуково»
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    Boeing «Победы» с отказавшим двигателем приземлился во «Внуково»

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    Boeing «Победы» с отказавшим двигателем приземлился во «Внуково»

    Москва, 19 мая. Пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Победа» с отказавшим правым двигателем успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково». 

    По словам представителя компании, случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов «Победы».

    Сервис Flightradar24 приводит данные, согласно которым ЧП случилось с воздушным судном бортовым номером VQ-BTJ, возраст которого три года.

    По последней информации, пассажиров Boeing, вернувшегося в аэропорт «Внуково», авиакомпания «Победа» отправила из Москвы в Астрахань резервным самолетом в 10.24, передает РИА Новости.

    Автор: Тимур Румянцев
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