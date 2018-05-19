Boeing «Победы» с отказавшим двигателем приземлился во «Внуково»

Москва, 19 мая. Пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Победа» с отказавшим правым двигателем успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково».

По словам представителя компании, случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов «Победы».

Сервис Flightradar24 приводит данные, согласно которым ЧП случилось с воздушным судном бортовым номером VQ-BTJ, возраст которого три года.

По последней информации, пассажиров Boeing, вернувшегося в аэропорт «Внуково», авиакомпания «Победа» отправила из Москвы в Астрахань резервным самолетом в 10.24, передает РИА Новости.