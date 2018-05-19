«Наезды» в рамках гибридной войны. Колонка Натальи Макеевой

Там, где деньги, — там преступность. Казалось бы, это — очевидная истина. Однако в эпоху гибридных, сетевых войн общим трендом стало выполнение одновременно нескольких задач, из которых извлечение выгоды — отнюдь не самая важная. Зачастую за банальным шантажом может скрываться нечто более серьезное.

Наглядный пример этого можно наблюдать в Санкт-Петербурге, где владельцы гостиниц и ресторанов страдают от шантажа злоумышленников в преддверии ЧМ-2018 и сезона белых ночей, традиционно привлекающего туристов, в частности — иностранцев. Например, украинская группировка Dillinger team, базирующаяся в Харькове, буквально атаковала сначала Смольный, а потом крупный бизнес при помощи телефонного терроризма. Данная организация впервые проявила себя в 2015 году.

Другой метод — угрозы понижения в статусе на TripAdvisor. С такой формой давления столкнулась одна из пивных сетей Санкт-Петербурга. Им поступали угрозы от женщины, работающей, судя по ее страничке в соцсети «ВКонтакте», на телевидении во Львове. За спокойную жизнь шантажистка также хотела деньги.

Другое возможное звено цепи — преступники, разливающие зловонную жидкость в гостиницах и тем самым делающие их непригодными для использования. При том, что почти все места в отелях давно забронированы. Естественно, за избавление от напасти злоумышленники требовали деньги, в частности с хостелов сети Chickadee. Их владелец Дмитрий Маркевич уже обратился в правоохранительные органы. Источник проблем пока неизвестен.

Здесь стоит обратить внимание, что за телефонно-террористической атакой прошлого года, как выяснило следствие, стояли лица, находившиеся на территории, подконтрольной Киеву. Они буквально атаковали торгово-развлекательные центры и госучреждения в РФ звонками о заложенных взрывных устройствах.

Главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин полагает, что целью преступников является дестабилизация обстановки в нашей стране.

«Безусловно, некоторые граждане других государств уже неоднократно по разным поводам пытались и шантажировать нас, и устраивать акты саботажа, и делать то, что подпадает под закон о терроризме, — заявил Савин в интервью Федеральному агентству новостей. — Они сообщали о минировании разных зданий, и часто эти звонки были как раз накануне крупных мероприятий, которые проходили в Москве, либо в других российских городах. Это делается с целью дестабилизировать социальную обстановку нашей стране накануне крупномасштабного международного мероприятия и явно в рамках сетевой войны, которую Запад ведет против России. В данном случае — руками украинцев».

По мнению собеседника ФАН, «наши правоохранительные органы должны обратить на это внимание и попытаться не только предотвращать попытки незаконных действий, но и найти способ задержания этих лиц, находящихся за пределами РФ, для того, чтобы они предстали перед судом Российской Федерации и ответили за свои поступки».

С Савиным согласен член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Думаю, здесь главное — политика, — уверен сенатор. — Стремление создать напряженность в российском обществе, спровоцировать различные сложности — все это делают недобросовестные люди с не очень здоровой психикой. Это проявлялось на Украине и раньше, проявляется и сейчас. Принцип — «не съем, так понадкусываю». Это стремление сделать пакость, «надкусить», а потом смотреть на это и радоваться. Это — характерная черта определенной категории людей, и я не знаю, почему людей с такими качествами так много на Украине. А желание извлечь выгоду — это прикрытие, очень жесткое, основательное прикрытие».

«Политика тут — первое, а потом, возможно, какая-то «экономика», хотя, конечно, кто-то свои финансовые проблемы за счет этого тоже решает. Такие вещи делаются, в том числе, с санкции определенных зарубежных спецслужб, которые с большим удовольствием все это поощряют. Тут нет ничего нового», — констатировал собеседник ФАН.

Что же касается реакции нашей страны, то, по словам Клинцевича, «Россия адекватно реагирует на все эти вещи».

«У нас проводятся серьезные проверки, анализ и возбуждаются уголовные дела. В том числе против тех, кто призывает, например, бомбить Крымский мост, совершать теракты. Ничего не останется безнаказанным. Эти люди зря думают, что у них все получится, что их не найдут, не заметят, пройдут мимо них. Нет — все фиксируется, все учитывается, и все отразится на их судьбе», — почеркнул Франц Клинцевич.

По мнению кандидата технических наук, члена Общества изучения истории отечественных спецслужб Андрея Ведяева, речь в данном случае идет об откровенном криминале.

«Это, конечно, криминал, поскольку звонки о минировании способны создать определенную напряженность, а это — один из вариантов терроризма. Возможно, следствие в итоге придет к определенным выводам и выяснит, что дело тут далеко не только в оргпреступности и рэкете, и разберется в причинах происходящего. Однако пока об этом говорить преждевременно», — отметил Ведяев.

Россия находится в центре внимания крупнейших спецслужб всего мира. В частности — Соединенных Штатов, успешно осуществляющих контроль за силовыми структурами своих сателлитов. Верхом наивности было бы отрицать этот факт. Пока в мире есть глобальное геополитическое противостояние, спецоперации против нас будут осуществляться, в том числе — руками той же СБУ (Службы безопасности Украины).

И, если некое внешне криминальное событие вызывает напряженность в обществе, как это бывает при угрозах, касающихся мест массового скопления людей, вряд ли это простая случайность. Скорее — часть технологии, ведь население, постоянно сталкивающееся с информацией об угрозах, живущее в состоянии напряжения, легче использовать, легче вывести на улицу, легче спровоцировать не непоправимые действия.

Как говорил Иосиф Сталин: