Москва, 19 мая. Специалисты WADA (Всемирное антидопинговое агентство) усомнились в надежности производителя контейнеров и пробирок, являвшегося в данном вопросе монополистом. В связи с этим WADA хочет допустить «в дело» еще ряд компаний.

Директор по стандартам агентства Тим Рикеттс прокомментировал появившиеся сомнения по поводу надежности поставщика. По его словам, уже на протяжении последнего года компания Berlinger не вселяет доверия. По факту она присваивала себе контракты по производству контейнеров для хранения пробирок с анализами спортсменов. Рикеттс отметил, что еще до Олимпиады-2018 было рекомендовано не пользоваться услугами компании, монополия в данном вопросе чревата.

По мнению специалиста, благодаря тщательному исследованию было установлено, что контейнеры и пробирки при серьезной заморозке могут быть вскрыты или попросту не отображать достоверных результатов, потому как они теряют свои прочностные свойства.

Отметим, что только лишь сейчас наступило «прозрение» WADA по поводу надежности Berlinger, работающей с 2000 года. По факту поставлявшееся монополистом некачественное оборудование, выбранное WADA — негативный аспект работы самого агентства, которое до сих пор обвиняет власти России в помощи с использованием запрещенных веществ спортсменами. Можно сказать, что WADA признало, что некачественные пробирки могли влиять на анализы спортсменов.

Общественности становится известно все больше информации о потенциальных нарушениях, которые были допущены агентством, теперь позиция WADA все больше рассыпается. Российские спортсмены ранее заявляли, что добьются справедливости в судебной инстанции, в чем им поможет государство. Агентство будет ждать следующий шаг России после появившейся информации, передает агентство «Политэксперт».