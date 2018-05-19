«В Польше и Литве всплакнули у терминалов СПГ»: россияне ответили на отказ Германии от газа США в пользу «Северного потока – 2»
Москва, 19 мая. США не смогут увеличить импорт газа в Европу даже в том случае, если им удастся помешать строительству газопровода «Северный поток – 2»: транспортировка американского газа европейским странам обходится слишком дорого, заявил накануне министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Комментируя заявления Белого дома о том, что «Северный поток – 2» якобы угрожает Европе с точки зрения геополитики, немецкий политик признал, что США руководствуются собственными экономическими интересами в позиции по газопроводу, а не интересами Европы. Альтмайер обратил внимание американских коллег, что в таком случае США нужно быть готовыми к аналогичной тактике европейских партнеров.
Россияне ответили на отказ Германии от сжиженного природного газа США в пользу российского «Северного потока – 2», отметив, что в ЕС начали делать попытки к независимости от Вашингтона, а все еще протестующим против газопровода Польше и Литве придется устраивать траурные церемонии у терминалов СПГ, которые они построили для покупки американского газа.
«И тут поляки и литовцы всплакнули со своими терминалами СПГ», — написали пользователи соцсетей.
Они предположили, что все планируемые США поставки СПГ в Европу не обернутся ничем иным, кроме показательных церемоний.
«Продажи СПГ Европе из Америки будут похожи на продажи Америкой угля на Украину: оркестр, слезы умиления, громкие слова о трансатлантическом единстве. Красавец лайнер отправляется в путь… А через месячишко выйдет отчет о новом рекорде поставок «Газпрома» в ЕС (как и уголь мы поставляем на Украину)», — говорится в одном из комментариев.
«Надежней поставщика, чем Россия нет, это знают все, проверено временем и даже в самые холодные времена при СССР поставки по контрактам выполнялись безупречно», — напомнили россияне.
Комментируя позицию США по «Северному потоку – 2» и реакцию немецкого политика на нее, они добавили, что Вашингтон привык навязывать свои интересы Европе, однако в ЕС уже начали это понимать.
«В США привыкли, чтобы и европейцы во главу угла ставили американские интересы», — констатировали пользователи.
«ЕС глубоко интегрирован и зависим от США, однако они постепенно начинают понимать что к чему и делают первые попытки к независимости», — заключил один из комментаторов.