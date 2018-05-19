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Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: РФ зафиксировала нарушение перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 19 мая. Три случая нарушения режима прекращения огня было зафиксировало российскими наблюдателями в комиссии по перемирию в Сирии. Как указано в информационном бюллетене Минобороны России, турецкая сторона сообщила об одном нарушении за сутки.

    В документе на сайте Минобороны говорится, что российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала три случая стрельбы в провинциях: Латакия – один и Алеппо – два. Турецкие наблюдатели зафиксировали стрельбу в провинции Хама.

    Напомним, как сообщалось ранее, эксперты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали в городе Эрбин в Восточной Гуте около семи тонн продуктов.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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