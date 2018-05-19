Сирия: боевики разобрали на металлолом столетнюю железную дорогу в Африне

Дамаск, 19 мая. Поддерживаемые Турцией боевики разобрали и разграбили вековую железную дорогу в Африне на севере Сирии, сообщает портал Al-Masdar News.

Согласно приведенным данным, древняя железная дорога, которая была построена еще в 1913 году, пересекает регион Африн. Элементы железной дороги грузятся в большегрузы и впоследствии продаются.

Ранее в районе сирийского Африна вспыхнули столкновения между боевиками группировок «Джебхат аль-Шамия» и «Ахрар аш-Шам». Так, после того, как не смогли поделить награбленное, поддерживаемые Турцией группировки вступили в вооруженное противостояние.