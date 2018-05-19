«Не все потеряно»: Шахназаров рассказал, как Украина может воссоединиться с Крымом

Москва, 19 мая. Для Киева еще не все потеряно, у Украины есть шанс воссоединиться с Крымом: для этого ей необходимо вступить в государственный союз с Россией, считает российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

Такое мнение он высказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», комментируя заявления Киева в связи с открытием автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Как отметил Шахназаров, бурная реакция украинцев на открытие переправы связана с тем, что жителей страны в течение четырех лет пытались убедить в якобы скором «падении» России из-за санкций Запада, а в Крыму прогнозировали возрождение партизанского движения. При этом самой Украине сближение с западными государствами, как обещал Киев, должно принести счастье. На деле же, подчеркнул режиссер, все эти прогнозы и ожидания не оправдались.

«А теперь люди видят, что россияне такой мост отгрохали. А Запад разваливается. Европа-то не сломалась на Иране и не поддержала выход США из ядерной сделки. И получается, что Украина и туда опоздала. Тем не менее, я считаю, что у украинского народа есть вариант, при котором он сможет воссоединиться с Крымом – это вступить в союз с Россией на государственном уровне», — заключил Шахназаров.

Напомним, торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Первым по переправе через Керченский пролив проехал президент России Владимир Путин. Утром 16 мая воспользоваться мостом смогли первые легковые автомобили и пассажирские автобусы.

Открытие моста стало очередным поводом для украинских политиков сделать громкие и голословные заявления по поводу отношений с Москвой. Так, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев якобы будет использовать мост для сообщения с Кубанью после того, как установит контроль над Крымом. При этом россиянам переправа, по его словам, якобы пригодится как «дорога для отступления».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев результаты народного волеизъявления не признает и продолжает заявлять, что полуостров якобы является украинской территорией.