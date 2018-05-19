Минвостокразвития возглавил губернатор Амурской области Козлов

Москва, 19 мая. Губернатор Амурской области Александр Козлов назначен на пост главы Минвостокразвития. Его кандидатуру, предложенную премьер-министром Дмитрием Медведевым, одобрил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как стало известно, 37-летний Александр Козлов станет новым министром по развитию Дальнего Востока. Пост губернатора Амурской области он занимал с сентября 2015 года. До этого Козлов был первым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ, министром ЖКХ, мэром города Благовещенск. Перед приходом на государственную службу Козлов работал в угледобывающей компании, в которой занимал разные должности.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что одобряет кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, представленные премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.