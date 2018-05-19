Меню
Россия
Минвостокразвития возглавил губернатор Амурской области Козлов
Новости Сирии
Сирия: САА почти полностью окружила ИГ в южных окрестностях Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Минвостокразвития возглавил губернатор Амурской области Козлов

    54

    Минвостокразвития возглавил губернатор Амурской области Козлов

    Москва, 19 мая. Губернатор Амурской области Александр Козлов назначен на пост главы Минвостокразвития. Его кандидатуру, предложенную премьер-министром Дмитрием Медведевым, одобрил президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Как стало известно, 37-летний Александр Козлов станет новым министром по развитию Дальнего Востока. Пост губернатора Амурской области он занимал с сентября 2015 года. До этого Козлов был первым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ, министром ЖКХ, мэром города Благовещенск. Перед приходом на государственную службу Козлов работал в угледобывающей компании, в которой занимал разные должности.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что одобряет кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, представленные премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.