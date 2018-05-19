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В Перу хотят разрешить химическую кастрацию педофилов
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    В Перу хотят разрешить химическую кастрацию педофилов

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    В Перу хотят разрешить химическую кастрацию педофилов

    Мехико, 19 мая. В Перу хотят разрешить химическую кастрацию признанных виновными в изнасиловании детей младше 14 лет. По информации издания Republica, соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении парламентом страны.

    Как сообщил президент Мартин Вискарра, еще не было принято окончательного решения по этому предложению, власти еще будут внимательно изучать его.

    67 человек высказались за принятие законопроекта о кастрации педофилов в ходе голосования, против высказались семеро, остальные 23 — воздержались. Согласно законопроекту, именно судья должен принимать решение о применении кастрации.

    По словам министра здравоохранения Перу Сильвии Пессах, в настоящее время изучаются все данные, законопроект оценивается в рамках научных исследований.

    На следующей неделе запланировано второе голосование по данному законопроекту.

    Автор: Тимур Румянцев
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