В Перу хотят разрешить химическую кастрацию педофилов

Мехико, 19 мая. В Перу хотят разрешить химическую кастрацию признанных виновными в изнасиловании детей младше 14 лет. По информации издания Republica, соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении парламентом страны.

Как сообщил президент Мартин Вискарра, еще не было принято окончательного решения по этому предложению, власти еще будут внимательно изучать его.

67 человек высказались за принятие законопроекта о кастрации педофилов в ходе голосования, против высказались семеро, остальные 23 — воздержались. Согласно законопроекту, именно судья должен принимать решение о применении кастрации.

По словам министра здравоохранения Перу Сильвии Пессах, в настоящее время изучаются все данные, законопроект оценивается в рамках научных исследований.

На следующей неделе запланировано второе голосование по данному законопроекту.