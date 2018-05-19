Донбасс: ВСУ два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Луганск, 19 мая. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике два раза, сообщает в субботу Народная милиция ЛНР.

Обстрел проводился с применением минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, БМП-2, крупнокалиберного и стрелкового оружия. В ведомстве уточнили, что огонь был открыт по территориям населенных пунктов Сокольники и Голубовский.

По предварительным данным, никто из гражданского населения и военнослужащих в результате обстрела не пострадал.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Последнее перемирие в зоне конфликта вступило в силу 30 марта. Однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.