Сирия: два военных САА погибли в Хомсе при авиаударе США

Москва, 19 мая. Как минимум два сирийский военных погибли в восточном Хомсе в результате авиаудара США .

Как сообщает Al-Masdar News, атака произошла в районе американской базы в Ат-Танфе. Причина удара до сих пор не названа, однако, по информации источников, атака могла быть связана с попыткой США предотвратить создание создание сирийской армией передового поста неподалеку от американской базы.

Кроме того, вместе с САА в Сирийской пустыне против террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) сражаются иранские войска, что ставит их в тесную связь с военной базой США. Как сообщало издание The Washington Post, Вашингтон обеспокоен, что иранские силы, поддерживающие Дамаск, якобы могут захватить американскую базу в Ат-Танфе.

1 Организация запрещена на территории РФ.