Boeing «Победы» с отказавшим двигателем готовится к экстренной посадке во «Внуково»

Москва, 19 мая. Пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва — Астрахань, возвращается в аэропорт «Внуково». По словам представителя компании, у воздушного судна отказал правый двигатель.

«Произошел отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань, (самолёт) возвращается во «Внуково», — отметили в «Победе», передает РИА Новости.

По некоторым данным, на борту самолета находятся около 170 человек. В настоящее время в аэропорту готовятся к экстренной посадке, все экстренные и наземные службы готовы принять авиалайнер.