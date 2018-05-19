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Boeing «Победы» с отказавшим двигателем готовится к экстренной посадке во «Внуково»
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    Boeing «Победы» с отказавшим двигателем готовится к экстренной посадке во «Внуково»

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    Boeing с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

    Москва, 19 мая. Пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва — Астрахань, возвращается в аэропорт «Внуково». По словам представителя компании, у воздушного судна отказал правый двигатель.

    «Произошел отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань, (самолёт) возвращается во «Внуково», — отметили в «Победе», передает РИА Новости.

    По некоторым данным, на борту самолета находятся около 170 человек. В настоящее время в аэропорту готовятся к экстренной посадке, все экстренные и наземные службы готовы принять авиалайнер.

    Автор: Тимур Румянцев
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