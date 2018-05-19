«Из индустриальной страны в аграрную»: антироссийские санкции Порошенко аукнулись Украине

Москва, 19 мая. Антироссийские санкции президента Украины Петра Порошенко в первую очередь аукнулись самой Украине: если из СССР она вышла индустриальным государством, то сегодня признание ЕС добивается в качестве аграрной страны, считают эксперты.

Комментируя введенные накануне в Киеве новые санкции против Москвы, профессор МГУ, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло подчеркнул, что данные меры на фоне сегодняшних российско-украинских отношений являются пустым звуком. По его мнению, антироссийскими ограничениями Порошенко хочет в очередной раз продемонстрировать, что Украина с Америкой.

«Порошенко – человек крайне ограниченного ума, и все его действия продиктованы из-за границы. Введенные санкции даже не политическая акция, а пиар-жест лично украинского президента», — объяснил он в интервью «Экономике сегодня».

Как предположил Манойло, в скором времени украинский президент может заявить, что присоединиться к санкциям его якобы лично попросил американский лидер Дональд Трамп. При этом эксперт подчеркнул, что эффект от новых санкций Киева будет нулевым: экономические связи РФ и Украины сегодня остаются только гипотетическими.

Такого же мнения придерживается замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Сегодня производственная кооперация России и Украины в военно-промышленном комплексе и других отраслях, уже разорвана. РФ сумела за последние несколько лет заместить потерянные товары производством на своей территории или сменой канала покупок», — добавил он.

При этом, отметил Суздальцев, Украина от принятых ею же мер серьезно пострадала и продолжает нести убытки. В частности, свидетельством этого, по словам эксперта, является недавняя забастовка на металлургическом комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог», одной из причин которой является то, что производство больше не может работать на устаревшем оборудовании, ему требуется капремонт и новая техника. Необходимая техника производится в России, но теперь закупить ее у Москвы Киев не может.

Суздальцев заметил, что подобные плоды своих санкций Украина пожинает все чаще: если раньше металлургия составляла треть экспорта страны, теперь большая часть украинских предприятий обанкрочена.

«Проблема Украины в том, что начав санкционную войну с РФ, она выпустила джинна из бутылки. Восстановить уже разорванные кооперационные связи, даже пожелай того Киев, будет невозможно. <…> Украина вышла из СССР индустриальным государством, а сейчас добивается признания Евросоюзом уже в качестве аграрной страны. Деиндустрилизация идет огромными темпами», — резюмировал эксперт.

Он отметил, что, разрывая отношения с Россией, украинские власти надеялись на модернизацию страны за счет инвестиций из Европы и США, однако эти надежды не оправдались, и теперь, учитывая гражданскую войну, которая идет в стране, у Украины не остается никаких перспектив.

«Остается лишь бравировать очередными бесполезными санкциями к России», — заключил Суздальцев.

Напомним, указ о введении новых антироссийских санкций подписал на этой неделе президент Украины Петр Порошенко. Документ был опубликован в ночь на 18 мая. В основу новых ограничений легло решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях, которое было синхронизировано со списком минфина США.

Как утверждается в документе, санкции были введены в отношении лиц, которые якобы причастны к «информационной и киберагрессии» против Украины и «противоправным действия против граждан Украины», которые якобы удерживаются в РФ. Также в украинский список, как и ранее в американский, попали ряд российских государственных деятелей.