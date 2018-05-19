Это история России и людей: россияне ответили журналисту, призвавшему взорвать Крымский мост

Москва, 19 мая. Пользователи соцсетей ответили предложившему Украине взорвать Крымский мост журналисту The Washington Examiner Тому Рогану.

В своей колонке Роган призвал Украину взорвать Крымский мост в ответ на ситуацию с Крымом. Журналист заявил, что Украину можно считать «исчезающей страной», если она не последует его совету. Позже коллеги колумниста в The Washington Examiner опубликовали вторую статью, в которой поддержали Рогана, но признали, что обычно не призывают читателей взрывать мосты.

Россияне ответили на статьи американского издания с гневом и иронией. Нашлись и те, кто указал на несопоставимость результатов труда возводивших мост строителей и работы Рогана в The Washington Examiner.

Крымский мост -это история России и людей,которые строили его будут помнить века. А кто этот журналист -никто ... — Taтьяна. (@TKorabelnikova) May 16, 2018

«Одни строят и созидают, другие взрывают и ломают и европейцами себя величают», — заключила Татьяна Беляева

Некоторые пользователи указали журналисту на плачевное состояние украинских вооруженных сил, которое не позволит выполнить предложенный им план.

«Автор не учел, что УкроВВС не попадут по мосту даже с трех метров», — отметил пользователь Andrew Roussak‏.

По-моему у Тома звездный час наступил, благодаря нашему мосту. — BelousovDV (@BelousovDv) May 18, 2018

Нашлись и те, кто напомнил автору о международном праве.

«Любое издание, должно отвечать за свои публикации! Подать в Международный суд, за пропаганду терроризма!», — написала Вера Сазонова.