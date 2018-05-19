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Это история России и людей: россияне ответили журналисту, призвавшему взорвать Крымский мост
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    Это история России и людей: россияне ответили журналисту, призвавшему взорвать Крымский мост

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    Это история России и людей: россияне ответили журналисту, призвавшему взорвать Крымский мост

    Москва, 19 мая. Пользователи соцсетей ответили предложившему Украине взорвать Крымский мост журналисту The Washington Examiner Тому Рогану.

    В своей колонке Роган призвал Украину взорвать Крымский мост в ответ на ситуацию с Крымом. Журналист заявил, что Украину можно считать «исчезающей страной», если она не последует его совету. Позже коллеги колумниста в The Washington Examiner опубликовали вторую статью, в которой поддержали Рогана, но признали, что обычно не призывают читателей взрывать мосты.

    Россияне ответили на статьи американского издания с гневом и иронией. Нашлись и те, кто указал на несопоставимость результатов труда возводивших мост строителей и работы Рогана в The Washington Examiner.

    «Одни строят и созидают, другие взрывают и ломают и европейцами себя величают», — заключила Татьяна Беляева

    Некоторые пользователи указали журналисту на плачевное состояние украинских вооруженных сил, которое не позволит выполнить предложенный им план.

    «Автор не учел, что УкроВВС не попадут по мосту даже с трех метров», — отметил пользователь Andrew Roussak‏.

    Нашлись и те, кто напомнил автору о международном праве.

    «Любое издание, должно отвечать за свои публикации! Подать в Международный суд, за пропаганду терроризма!», — написала Вера Сазонова.

    «Американская военная доктрина Тома Рогана», — ответил с иронией Рустем Темирович.

     

    Автор: Виталий Малясев
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