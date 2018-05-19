19 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы

На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Самолет местной авиакомпании потерпел катастрофу при взлете в аэропорту кубинской столицы. Лайнер совершал внутренний рейс, на борту находилось свыше 100 человек. По последним данным, россиян на борту разбившегося самолета не было.

Более 10 человек погибли за вечер от пуль в школах Техаса и Джорджии Две перестрелки в американских школах за один вечер унесли жизни 11 человек. Жертвами стрельбы в школе в Санта-Фе, Техас стали 10 учеников, еще 10 человек были ранены. Стрелок задержан – им оказался местный ученик, причина, из-за которой он устроил бойню, пока не названа. Подростку предъявлено обвинение в убийстве и грозит смертная казнь. Несколько часов спустя после перестрелки в Техасе стрельба также произошла на выпускном вечере одной из школ штата Джорджия, по последним данным, там погибла женщина, еще две ранены.

Путин, Медведев и Меркель провели встречу на русском языке Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев побеседовали на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе встречи делегации ФРГ в Сочи, где проходят российско-немецкие переговоры на высшем уровне. В ходе встречи Меркель пожала руку Дмитрию Медведеву и поздравила его с назначением на пост премьер-министра. После этого Путин, Меркель и Медведев немного поговорили на русском языке. Ранее канцлер Германии заявила, что хочет обсудить с российских лидером международные проблемы, в том числе касающиеся Сирии, Ирана и Украины.