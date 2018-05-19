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Бомбардировщики США изменили маршрут полета после угроз КНДР – СМИ
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    Бомбардировщики США изменили маршрут полета после угроз КНДР – СМИ

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    Бомбардировщики США изменили маршрут полета после угроз КНДР – СМИ

    Москва, 19 мая. Американские бомбардировщики-ракетоносцы Boeing B-52 изменили маршрут запланированного полета после угроз со стороны КНДР, сообщает телеканал «Си-эн-эн».

    Как уточняет СМИ со ссылкой на источник в Минобороны США, самолеты не будут пролетать над Корейским полуостровом.

    Причиной такого решения Вашингтона, Сеула и Токио могли стать заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына, который угрожал отменить встречу с президентом США Дональдом Трампом и отказался проводить переговоры с Южной Кореей на министерском уровне из-за совместных учений Вашингтона и Сеула.

    Источники заявили, что полет бомбардировщиков не является учениями. Тем не менее самолеты, вылетевшие около двух суток назад с тихоокеанского острова Гуам, пролетели к югу и юго-востоку от Корейского полуострова, не заходя в воздушное пространство Южной Кореи.

    Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном запланирована на 12 июня и пройдет в Сингапуре.

    Автор: Василий Котов
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