Бомбардировщики США изменили маршрут полета после угроз КНДР – СМИ

Москва, 19 мая. Американские бомбардировщики-ракетоносцы Boeing B-52 изменили маршрут запланированного полета после угроз со стороны КНДР, сообщает телеканал «Си-эн-эн».

Как уточняет СМИ со ссылкой на источник в Минобороны США, самолеты не будут пролетать над Корейским полуостровом.

Причиной такого решения Вашингтона, Сеула и Токио могли стать заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына, который угрожал отменить встречу с президентом США Дональдом Трампом и отказался проводить переговоры с Южной Кореей на министерском уровне из-за совместных учений Вашингтона и Сеула.

Источники заявили, что полет бомбардировщиков не является учениями. Тем не менее самолеты, вылетевшие около двух суток назад с тихоокеанского острова Гуам, пролетели к югу и юго-востоку от Корейского полуострова, не заходя в воздушное пространство Южной Кореи.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном запланирована на 12 июня и пройдет в Сингапуре.