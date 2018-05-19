Испытания российского малого ракетного корабля «Ураган» начались на Ладоге
Москва, 19 мая. Заводские испытания российского головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган» начались на Ладоге. Об этом накануне сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в акваторию Ладожского озера корабль вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» в Санкт-Петербурге. В ходе тестирования судна на Ладоге будут проверены системы жизнеобеспечения корабля.
По окончании испытаний «Ураган» должен быть включен в состав Балтийского флота. Планируется, что это произойдет летом 2018 года.
Напомним, проектированием малых ракетных кораблей проекта «Ураган» занималось центральное морское проектно-конструкторское бюро «Алмаз». Судна способны набирать скорость более 30 узлов, их водоизмещение составляет порядка 800 тонн. Корабли оборудованы высокоточным ракетным оружием, артиллерийскими и противодиверсионными комплексами, радиотехническим вооружением.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Минобороны РФ рассказали о новом ракетном корабле для российского флота «Вышний Волочек», который в настоящее время завершает прохождение испытаний в Новороссийске.