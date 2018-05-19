Новые сообщения в Twitter Мавроди рассказали о возобновлении его проекта

Москва, 19 мая. В микроблоге Twitter умершего основателя МММ Сергея Мавроди появилось два новых сообщения.

Кто продолжил вести страничку не сообщается. Но в микроблоге появились сообщения об открытии нового «Мавро офиса». Также неизвестный автор сообщения предлагает держателям «билетов МММ 94» обменять бумаги на новые MVR.

Ранее издание Premium Times со ссылкой на руководство основанной Сергеем Мавроди пирамиды МММ (Mavrodi Mundial Moneybox) сообщило о прекращении проекта. В пирамиду Мавроди вступили миллионы нигерийцев, многие из которых лишились денег.

Напомним, Сергей Мавроди основал в 1992 году компанию МММ, которая известна как крупнейшая в истории России финансовая пирамида. В 2003 году его приговорили к 4,5 годам заключения. После освобождения финансист вновь занялся созданием финансовых пирамид. В конце марта этого года Сергей Мавроди скончался. Позже Газета.ru сообщила, что у Мавроди не осталось родственников или близких людей.