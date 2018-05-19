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Политика
«Бескрайние темные леса»: вторжение в Россию обернется кошмаром – СМИ
Политика
«Бескрайние темные леса»: вторжение в Россию обернется кошмаром – СМИ
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    «Бескрайние темные леса»: вторжение в Россию обернется кошмаром – СМИ

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    «Бескрайние темные леса»: вторжение в Россию обернется кошмаром – СМИ

    Москва, 19 мая. Вторжение в Россию обернется кошмаром для любой армии из-за сложных климатических условий, пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

    Как подчеркивается в материале, потенциальному захватчику придется действовать среди голых гор, непроходимых болот, бурных рек, бескрайних темных лесов и в мерзлой тундре. При этом российские военные, отмечают журналисты, этого не боятся, поскольку имеют значительный опыт ведения боевых действий в полномасштабных войнах в таких условиях.

    В число других стран, где вторжение станет серьезным испытанием, Svenska Dagbladet включила Швейцарию и Новую Зеландию. Швейцария окружена Альпийскими горами, а Новая Зеландия удалена от ближайшего материка более чем на 1600 километров, поэтому доставление туда войск и вооружения практически невозможно.

    Напомним, кроме непростых климатических условий, Россия обладает мощной армией и уникальным вооружением, которое постоянно модернизируется и совершенствуется. Обновление ВС РФ является одной из приоритетных задач государства. Как сообщало URA.RU, в мае Минобороны РФ продемонстрировало возможности боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

    Автор: Василий Котов
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